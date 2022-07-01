Гандболистка ЦСКА Дмитриева перешла в словенский клуб на правах аренды

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева, на клубном уровне защищающая цвета московского ЦСКА, перешла в словенский клуб "Крим Меркатор на правах аренды.

"ЦСКА и "Крим Меркатор" договорились, что разыгрывающая армейского клуба с сборной России Дарья Дмитриева проведет сезон 2022/23 в словенской команде на правах аренды", - говорится в сообщении армейской команды.

Как объяснила сама Дмитриева, ее решение связано с желанием сыграть в Лиге чемпионов.

"Как известно, в следующем сезоне российские клубы не смогут принять участие в международных соревнованиях. Конечно, я бы очень хотела выиграть Лигу чемпионов вместе с ЦСКА, но в данный момент это невозможно. Спасибо руководству ЦСКА за то, что пошли мне навстречу", - сказала она.

"Признаюсь честно, думала долго, так как это очень сложное и важное решение. Конечно же, советовалась со своей семьей. Многие клубы мной интересовались, но я вы брала "Крим Меркатор", потому что их менталитет ближе к нашему, мне он понятен, да и стиль игры словенского клуба мне тоже очень близок", - отметила Дмитриева.

Воспитанница тольяттинской школы гандбола Дмитриева перешла в ЦСКА в 2019 году, когда армейский клуб был основан. В составе ЦСКА разыгрывающая становилась чемпионкой России, обладателем Кубка страны и участницей Финала четырех Лиги чемпионов.

Накануне ЦСКА объявил об уходе пятерых гандболисток.

Ранее российские клубы были отстранены от участия в еврокубках.