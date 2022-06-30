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Седойкина и еще четыре игрока покинули гандбольный клуб ЦСКА

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Олимпийские чемпионки по гандболу Анна Седойкина и Марина Судакова покидают московский ЦСКА, сообщается на сайте столичного клуба.

Помимо них, клуб расстается с Драганой Цвийич, Полиной Ведехиной и Валерией Масловой.

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"Благодарна команде ЦСКА за то, что я стала частью этого коллектива, частью истории клуба. Еще хочу сказать спасибо девочкам, у нас было много позитивных моментов. Всех очень люблю!" - приводятся слова вратаря Седойкиной.

"Кстати, серебряная медаль Олимпиады в Токио (золотую она завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро – ИФ) у меня тоже всегда будет ассоциироваться с ЦСКА. Спасибо армейским болельщикам за преданность! Продолжайте и дальше так же классно поддерживать любимый клуб", - отметила спортсменка.

ЦСКА, в свою очередь, благодарит всех девушек "за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведенное в команде".

"Желаем удачи в дальнейшей карьере, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах!" - говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 ЦСКА стал обладателем Кубка России.

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