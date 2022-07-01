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В Ассоциации юристов России заявили о кризисе в спортивном праве на фоне санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Беспрецедентные санкции в отношении российского спорта требуют усиления в обучении спортивному праву, заявил ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев.

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"Сейчас то время, когда мы должны освоить новые подходы в сфере спортивного права. Сфера специфичная и законодательство в направлении спортивного права немного иначе. Поэтому важно обучать юристов по спортивному праву. Специалисты нам нужны", - сказал Бажеев в пятницу в ходе международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"Ситуацию можно характеризовать как кризис в спортивном праве. Мы столкнулись с беспрецедентными санкциями. Это связано не только с той ситуацией сейчас, процесс начался еще раньше. Плотно работая с ВАДА, мы уже тогда ощущали предвзятое отношение к российским спортсменам", - отметил он.

Блажеев заявляет о необходимости выработки адекватных мер в рамках защиты российского спорта.

"Первое: новая система международного взаимодействия. Нужно убирать монополию и говорить о взаимодействии с другими структурами, организовывать свои чемпионаты мира с участием дружественных нам стран, привлекать коллег из Азии, Африки, стран БРИКС. Принятие санкционных решений приводит к внутрикорпоративным конфликтам. Столкновения между спортивными организациями приводит к тому, что мешает спортсменам", - заявил Блажеев.

"Второе: юридическая защита спортсменов и спортивных организаций. Есть проблема обжалования. Эту преграду надо преодолевать", - отметил он.

"Третье: преодоление ограничения прав на спорт, неуклонное развитие внутри России всевозможных спортивных соревнований. Мы должны заботиться о правах спортсмена.

У спортсмена достаточно короткий век активной спортивной жизни. Естественно, он желает реализовать себя, и мы внутри страны должны создать необходимые механизмы, организовать соревнования, которые бы дали возможность спортсмену реализовать себя", - заявил сопредседатель Ассоциации юристов.

Ранее по рекомендации Международного олимпийского комитета россияне были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.

Ассоциация юристов России
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