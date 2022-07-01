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Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Руководители спортивных ведомств из трех с половиной десятков стран подписали совместное заявление, призывающие исключить российские и белорусские спортивные федерации из международного сообщества.

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Об этом объявил на брифинге министр культуры и спорта Польши Камиль Бортничук.

"Требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, исключения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России", - приводятся слова Бортничука на сайте правительства Польши.

Отмечается, что совместную декларацию о дальнейших санкциях России и Белоруссии в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Россия Белоруссия Польша спорт
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