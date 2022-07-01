"Зенит" досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) досрочно стал победителем товарищеского турнира Кубок Пари Премьер.

"Зенит" в трех матчах набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей из "Сочи", у которых перед последним матчем в активе 3 очка.

Петербургский клуб по ходу турнира обыграл ЦСКА в основное время, а также "Сочи" и "Пари Нижний Новгород" в серии пенальти.

"Сочи" занимают в турнирной таблице второе место (2 матча, 3 очка), "Пари Нижний Новгород" - третье (2 матча, 2 очка), ЦСКА на данный момент замыкает таблицу на четвертом месте (1 матч, 0 очков).

Матчи Кубка проходят в Санкт-Петербурге и Москве. Текущий розыгрыш стал пятым в истории турнира. Трижды победителем соревнований становился московский "Спартак", еще один раз чемпионом был "Краснодар".