"Зенит" разгромил ЦСКА на товарищеском турнире

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) нанесли крупное поражение московскому ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

Игра проходила на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Победу "Зениту" принес дубль Алексея Сутормина, который забил на 39-й минуте с игры и реализовал пенальти на 67-й минуте, а также гол Андрея Мостового (76, пенальти).

Для "Зенита" этот матч стал завершающим на турнире. В двух предыдущих играх петербургский клуб одержал победы в сериях пенальти.

ЦСКА проводил первый матч на турнире. 4 и 7 июля московский клуб сыграет с "Пари Нижний Новгород" и "Сочи" соответственно.

Первый официальный матч сезона "Зенит" сыграет 9 июля, в этот день команда поборется с московским "Спартаком" за Суперкубок России.

ЦСКА начнет официальный сезон 16 июля, в первом туре Российской премьер-лиги московский клуб сыграет с "Уралом".