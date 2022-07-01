В Минспорта рассказали о планах проведения турниров с участием спортсменов ЛНР, ДНР, Азии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство спорта совместно с правительством РФ обеспечивает комплекс мероприятий, направленных на поддержку отечественного спорта, заявил статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Андрей Федоров

"Действительно, после известных решений, которые прошли весной этого года по отстранению наших спортсменов и команд от спортивных соревнований, были приняты практически беспрецедентные меры по обеспечению защиты интересов наших спортивных федераций, наших спортсменов, наших спортивных команд", - сказал Федоров, выступая на сессии Ассоциации юристов России "Право на спорт" в ходе международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"Сейчас Министерство вместе с Правительством обеспечивают целый комплекс мероприятий, который будет способствовать поддержке российского спорта, его развитию, в том числе, по нескольким направлениям", - отметил он.

"Первое – организационно-практическое. Это всё, что связано с формированием новых календарей соревнований, с развитием спортивных баз, с обеспечением полного цикла тренировочных процессов. И вторая часть, то, что ведёт Министерство совместно с рядом правоохранительных органов - это работа по обеспечению защиты наших спортсменов, наших федераций в международных судебных юрисдикциях", - заявил Федоров.

"Чтобы наш спорт, в конце концов, не был больше зависим в дальнейшем от каких-либо негативных влияний, тех или иных политических событий, которые формируются за пределами нашей страны. В частности, если говорить детально, у нас сейчас разработаны антикризисные меры, которые включают в себя 13 основных направлений, в целом 35 мероприятий. В частности, уже рассматривается план мероприятий по организации и проведению в нашей стране масштабных спортивных мероприятий фактически международного характера, которые будут проводиться с участием спортсменов и спортивных команд с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ШОС и СНГ", - сказал заместитель министра спорта РФ.

"Мы будем развивать сотрудничество, конечно же, со спортсменами и спортивными организациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, атлетами из многих дружественных нам стран. Будут проводиться чемпионаты России, будут проводиться различные физкультурно-массовые мероприятия открытого характера, что позволит принять участие в них и атлетам, спортсменам из других стран. Это, в принципе, достаточно новая форма, которую мы будем внедрять, практиковать", - подчеркнул Федоров, выразив надежду, что "это даст, действительно, положительный для нас эффект".

"Будут, в целом, внесены изменения в нормативные документы, которые позволят проводить спортивные мероприятия без привязки к календарям международных федераций - тоже важная тема. Будет организована целая серия специальных турниров в нашей стране, чтобы в целом сохранить интерес и традиции к спорту у нас. Это, в частности, в том числе, будет влиять положительно и на поступательное развитие массового спорта в нашей стране", - заявил Федоров.

"Понятно, что сейчас есть определённые проблемы с обеспечением тренировочного процесса, поскольку, действительно, на протяжении долгого времени сборные команды России, да и, в общем-то, многие спортсмены обеспечивали свой тренировочный процесс за пределами Российской Федерации, в европейских странах. Понятно, что сейчас возникают определённые сложности. Понятно, что мы должны максимально быстро и максимально эффективно обеспечить полный комплекс спортивного совершенствования в нашей стране, чтобы больше никто не смог влиять на нашу спортивную жизнь, на спортивную жизнь нашей страны", - отметил он.

Ранее по рекомендации Международного олимпийского комитета россияне были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.