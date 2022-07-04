Арбитр Москалев назначен на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым назначена на матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Помогать Москалеву будут ассистенты Валерий Данченко, Максим Ковалев; резервный судья – Кирилл Левников. За работу на системе VAR будет отвечать Сергей Карасев, его ассистент - Максим Гаврилин.

Владимир Москалев – арбитр категории ФИФА. Работает на матчах РПЛ с 2014 года. Обслуживал финал Кубка России в 2020 году. Тогда в Екатеринбурге "Зенит" одолел подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

В качестве судьи матча за Суперкубок Москалев отработает впервые.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Трофей берёт свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в двадцатый раз. Чаще всех этот титул завоёвывал московский ЦСКА – семь раз. Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".