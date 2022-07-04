Поиск

Арбитр Москалев назначен на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым назначена на матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

СпортМатч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" пройдет в ПетербургеМатч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" пройдет в ПетербургеЧитать подробнее

Помогать Москалеву будут ассистенты Валерий Данченко, Максим Ковалев; резервный судья – Кирилл Левников. За работу на системе VAR будет отвечать Сергей Карасев, его ассистент - Максим Гаврилин.

Владимир Москалев – арбитр категории ФИФА. Работает на матчах РПЛ с 2014 года. Обслуживал финал Кубка России в 2020 году. Тогда в Екатеринбурге "Зенит" одолел подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

В качестве судьи матча за Суперкубок Москалев отработает впервые.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Трофей берёт свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в двадцатый раз. Чаще всех этот титул завоёвывал московский ЦСКА – семь раз. Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".

футбол Суперкубок России ФК Спартак ФК Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

ФК "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Адвокат призванного в армию хоккеиста Федотова не смог с ним связаться

Адвокат призванного в армию хоккеиста Федотова не смог с ним связаться

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Чешский футболист Крал приостановил контракт со "Спартаком"

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова

Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC

Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC