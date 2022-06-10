Матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Игра за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" будет проходить в Санкт-Петербурге 9 июля, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России между петербуржским "Зенитом" и московским "Спартаком". Игра пройдёт 9 июля на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата и место проведения игры за Суперкубок было утверждено Бюро Исполкома РФС в пятницу. Помимо Санкт-Петербурга на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае – "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Ранее сообщалось, что "Спартак" выступил против проведения матча за Суперкубке в Петербурге.

Трофей берёт свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в двадцатый раз. Чаще всех этот титул завоёвывал московский ЦСКА – семь раз. Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".

Новость дополняется