Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

Иван Федотов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал неуместным давать эмоциональные комментарии по поводу сообщений о задержании хоккеиста Ивана Федотова для прохождения воинской службы.

"Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. По закону у нас есть воинская обязанность, поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. Существуют определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу "по-человечески" прокомментировать информацию о том, что на днях вратаря сборной России но хоккею Федотова задержали у выхода с тренировочной арены в Санкт-Петербурге и забрали в армию.

"Администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в Вооруженные силы на срочную службу, поэтому этот вопрос нужно адресовать всё-таки не нам, а в Министерство обороны", - сказал Песков.

В пятницу, 1 июля, СМИ сообщили о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. В военкомате спортсмену стало плохо, его увезли в Военно-морской госпиталь.

Утром в воскресенье СМИ сообщили о том, что Федотова увезли из медучреждения, предположительно, в Североморск - по месту возможного прохождения службы.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр 2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021-2022.