Адвокат призванного в армию хоккеиста Федотова не смог с ним связаться

Иван Федотов Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Хоккеиста Ивана Федотова, задержанного в Петербурге в связи с воинским призывом, предположительно, увезли из госпиталя, где он находился. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Пономарев.

"Мы пытаемся выяснить всю информацию, сейчас связи с ним нет", - сказал собеседник агентства.

По словам Пономарева, решение о призыве обжаловано во Всеволожском суде Ленинградской области. Заседание пока не назначено.

Адвокат добавил, что у Федотова есть проблемы со здоровьем, которые обострились на фоне происходящего.

В пятницу, 1 июля, СМИ сообщили о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. В военкомате спортсмену стало плохо, его увезли в Военно-морской госпиталь.

Утром в воскресенье СМИ сообщили о том, что Федотова увезли из медучреждения, предположительно, в Североморск - по месту возможного прохождения службы.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр 2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021-2022.