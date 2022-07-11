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Поль Погба вернулся в "Ювентус"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба вновь будет играть за "Ювентус", сообщается на сайте итальянского клуба.

29-летний Погба возвращается в "Ювентус" после шестилетнего перерыва. Он играл в туринском клубе с 2012 по 2016 год, став за это время четырехкратным чемпионом Италии, три раза выиграл Суперкубок Италии, два раза – Кубок страны. Затем Погба перешел в английский "Манчестер Юнайтед", где по разу выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

В составе сборной Франции футболист завоевал золото чемпионата мира-2018 в России.

футбол Поль Погба Ювентус
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