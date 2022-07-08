Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария перешел в "Ювентус"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на своем сайте объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Анхелем Ди Марией.

Сроки действия соглашения "Ювентуса" с 34-летним футболистом не уточняются.

Предыдущим клубом Ди Марии был французский "Пари Сен-Жермен", который аргентинец покинул этим летом в связи с истечением срока контракта. В составе ПСЖ он по пять раз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Также он становился победителем чемпионата Испании, Суперкубка Испании, Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и (дважды) Кубка Испании. В "Бенфике" Ди Мария выиграл чемпионат Португалии, в составе сборной Аргентины – Кубок Америки, Олимпийские игры.