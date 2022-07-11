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Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту
Олег Матыцин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин верифицировал электронную карту болельщика в центре Госуслуг "Мои документы" (МФЦ).

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"Вся процедура верификации в МФЦ заняла не более минуты. Важно, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись - это достаточно простой сервис, он обеспечен во всех городах, которые принимают матчи РПЛ. Надеюсь, что первые получатели карты подтвердят это. Всех болельщиков призываю - приходите на стадионы, получайте удовольствие от футбола, радуйтесь игре", - добавил он.

Оформление цифровой Карты болельщика началось с 4 июля. Заявление на получение Карты можно оформить в личном кабинете на Госуслугах.

После запуска программы сообщалось о технических трудностях, с которыми столкнулись желающие оформить карту.

Карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. Ее обязаны получить зрители, спортсмены, персонал, гости, аккредитованные представители СМИ. Соответствующие нормативные акты утверждены Правительством Российской Федерации.

Минспорта Олег Матыцин
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