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Американский баскетболист Томассон перешел в "Зенит"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Состав петербургского баскетбольного клуба "Зенит" пополнил американский защитник Джо Томассон, сообщается на сайте БК.

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"Сине-бело-голубые выкупили права на американского защитника у испанского клуба "Манреса". Контракт с игроком рассчитан на 2 года", - говорится в сообщении.

28-летний баскетболист отметил, что "рад присоединиться к клубу".

"Игра под руководством тренера такого высокого уровня, как Хави Паскуаль, раскроет во мне все самое лучшее. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, замечательными болельщиками", - приводятся слова Томассона.

С 2013 по 2015 годы Томассон выступал в студенческой лиге NCAA за колледж Райт Стэйт, после чего в 2016 году был выбран во втором раунде под 42-м номером драфта G-Лиги фарм-клубом "Бостон Селтикс" — "Мэн Ред Кловс".

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