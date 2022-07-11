В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский считает, что победа представительницы этой страны Елены Рыбакиной в Уимблдоне, это заслуга прежде всего казахстанской стороны, а не России, где она родилась.

"Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители", - приводит слова Польского "Матч ТВ".

"Заслуги ФТР (Федерации тенниса России – ИФ) в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах". – отметил Польский.

9 июля представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В финале соревнования Рыбакина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-е место, обыграла вторую (на тот момент, сейчас уже пятую) ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Рыбакина является россиянкой, до 2018 года она выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. Для нее это было дебютное участие в финале турнира Большого шлема, равно как и первый триумф на соревнованиях в самой престижной категории.