Выступающая за Казахстан россиянка Рыбакина выиграла Уимблдон-2022

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина, родившаяся в Москве, стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В финале соревнования Рыбакина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-е место, обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса – 3:6, 6:2, 6:2.

Рыбакина является россиянкой, до 2018 года она выступала под флагом РФ, после чего сменила спортивное гражданство. Для нее это было дебютное участие в финале турнира Большого шлема, равно как и первый триумф на соревнованиях в самой престижной категории. Жабер ранее также не доходила до финалов турниров Большого шлема.

В воскресенье на Уимблдонском турнире состоится мужской финал, в нем сыграют третья ракетка мира серб Новак Джокович и 40-я ракетка австралиец Ник Кирьос.

По решению организаторов турнира в Уимблдоне российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA решили не начислять его участникам рейтинговых очков.