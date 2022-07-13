Поиск

Данис Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с "Ак Барсом"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом", сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

Новое соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/23.

СпортХоккеист Данис Зарипов завершит карьеру по окончании сезонаХоккеист Данис Зарипов завершит карьеру по окончании сезонаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что 41-летний хоккеист поставит точку в выступлениях в профессиональном спорте после сезона-2021/22.

"Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть", - сказал Зарипов.

"Невероятно рад остаться в родном клубе ещё на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах "Ак Барса", представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань", - отметил он.

Предстоящий сезон станет для нападающего 18-м в составе клуба из столицы Татарстсна. В общей сложности Зарипов провел за команду 913 матчей в чемпионатах России, набрав 645 (292+353 по системе "гол+пас") очков.

Зарипов – единственный в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он выигрывал трофей в составе "Ак Барса", два раза – в составе магнитогорского "Металлурга". Кроме того, он – трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

хоккей Данис Зарипов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

Спортивный директор "Спартака" Каттани покинул клуб

Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах

Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Ничушкин продлил контракт с "Колорадо" до 2030 года

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Главный тренер МЮ заявил, что Роналду не продается