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Приостановивший контракт со "Спартаком" чех перешел в "Шальке"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Чехии по футболу Алекс Крал подписал контракт с "Шальке-04", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт будет рассчитан на сезон-2022/23.

С 2019 года 24-летний футболист выступал (провел 60 матчей) в московском "Спартаке". 1 июля 2022 года приостановил контракт с клубом, воспользовавшись опцией ФИФА для играющих в России иностранцев. При этом год назад Крал на правах аренды перешел в английский "Вест Хэм".

футбол Алекс Крал
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