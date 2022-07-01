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Чешский футболист Крал приостановил контракт со "Спартаком"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Чехии по футболу Алекс Крал решил приостановить действие соглашения со "Спартаком", сообщает пресс-служба московского клуба в пятницу.

"Контракт с 24-летним чехом приостановлен до 30 июня 2023 года по инициативе игрока", - говорится в сообщении.

Таким образом, Крал воспользовался опцией ФИФА для иностранных игроков, выступающих в России.

Крал дебютировал за "Спартак" в 2019 году и провел в составе столичного клуба 60 матчей. В сентябре 2021 года он перешел на правах аренды в английский "Вест Хэм".

футбол ФК Спартак
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