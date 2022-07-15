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Лучший бомбардир чемпионата России-2021/22 перешел из "Уфы" в "Ахмат"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов перешел в грозненский "Терек", сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана.

"Футбольный клуб "Уфа" и грозненский "Ахмат" договорились о трансфере нападающего Гамида Агаларова", - говорится в сообщении.

21-летний Агаларов перешел в "Уфу" из махачкалинского "Анжи" в январе 2020 года. За "Уфу" он сыграл 33 матча, забив 20 мячей. 19 из них – в чемпионате России-2021/22, что сделало его лучшим бомбардиром турнира. При этом сама "Уфа" по итогам сезона выбыла из РПЛ.

футбол РПЛ
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