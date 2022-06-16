Нападающий вылетевшей в ФНЛ "Уфы" признан лучшим молодым игроком РПЛ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов признан лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"Гамид Агаларов забирает еще одну награду: он стал лучшим молодым игроком сезона", - говорится в сообщении.

Победитель был определен голосованием среди капитанов и главных тренеров команд РПЛ, главных редакторов ведущих спортивных СМИ, спортивных комментаторов. В голосовании также принял участие член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ, забив 19 мячей. В тройку лучших также попали Матео Кассьерра ("Сочи") и Дмитрий Полоз ("Ростов") – по 14.

Между тем, по итогам сезона "Уфа" выбыла из Российской премьер-лиги, проиграв в стыковых матчах клубу Футбольной национальной лиги ("Оренбург").