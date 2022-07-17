"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Марко Раконьяц ("Локомотив") после пропущенного "Локомотивом" гола во время матча. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и нижегородский "Пари НН" со счетом 1:1 завершили матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 52-й минуте прошедшей в Москве встречи гол провел футболист "Локомотива" Вильсон Изидор, на 70-й новичок нижегородской команды Вячеслав Кротов сравнял счет.

Начиная с 28-й минуты гости играли в меньшинстве: вторую желтую карточку (первую – тремя минутами ранее) получил Тимур Сулейманов, в результате чего был удален с поля.

Матч стал первым официальным для немца Йозефа Циннбауэра ("Локомотив") и россиянина Михаила Галактионова ("Пари НН") на посту главного тренера их нынешних команд.

Нижегородская команда перед стартом сезона была переименована из "Нижнего Новгорода" в "Пари НН".