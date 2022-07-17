Крупнейший контракт и восемь новичков. ФК "Пари НН" презентовал команду

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В воскресенье турнирный путь в Российской премьер-лиге начинает нижегородский "Пари НН" - клуб, громко заявивший о себе на информационном поле уже одной сменой названия. Ребрендинг связан с появлением у клуба стратегического партнера в лице букмекерской компании. Незадолго до старта чемпионата России "Пари НН" познакомил публику с обновленной командой.

На красочной презентации, которая прошла в живописном месте Нижнего Новгорода, рядом с пересечением рек Волга и Ока и стадионом клуба, были представлены новые название команды, логотип клуба, главный тренер, а также игроки. Число новых футболистов команды составило восемь человек. Кроме того, руководство клуба и главный тренер озвучили свои амбициозные планы.

Крупнейший букмекерский контракт в РПЛ

Управляющий партнер букмекерской компании PARI, член наблюдательного совета "Пари НН" Дмитрий Сергеев заявил, что компания давно мечтала о большом контракте с футбольным клубом.

"Сейчас постараемся всех удивить нашим прекрасным союзом. У футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" самый большой рекламный контракт в Российской премьер-лиге в букмекерской категории. Это очень круто и полезно для клуба и частного его финансирования. Планы у нас довольно обширные. Планируем и дальше вкладывать в регион, помогать друг другу и развивать спорт", - сказал Сергеев.

Ведущий спросил, не обижаются ли в клубе на шуточные аналогии по названию с французским "Пари Сен-Жермен", на что Сергеев, улыбаясь, ответил: "Мы эту шутку и запустили".

"Будем отдаваться на 120%"

В сезон-2022/23 команда "Пари НН", ранее называвшаяся "Нижним Новгородом", входит с главным тренером Михаилом Галактионовым. Экс-наставник молодежной сборной России сменил здесь Александра Кержакова.

"Для нас очень важен каждый болельщик, и мы хотим показать тот футбол, чтобы на каждой игре был полный стадион и болел за нас искренне. На недавнем Кубке Пари Матч мы с одной стороны решали задачи с точки зрения подготовки качества игры, и с точки зрения результата выступили достаточно хорошо. Нам очень важно подкрепить это отличной самоотдачей, качеством работы и за счет этого добиваться хорошего результата", - сказал Галактионов.

Защитник команды Кирилл Гоцук заверил: "Мы будем отдаваться на поле полностью – даже не на 100, а на 120 процентов, это я вам гарантирую".

Председатель совета директоров "Пари Нижний Новгород" Дмитрий Кондратов, между тем, сообщил о поступательных целях команды в РПЛ.

"Мы хотели бы год от года быть выше в турнирной таблице, давать молодым футболистам давать возможность проявлять себя. Хотим видеть команду в первой восьмерке", - сказал Кондратов.

О пиве и карте болельщика

Вопросы игроку, тренеру и руководству клуба по ходу презентации могли задавать не только ведущий и журналисты, но и болельщики. Один из них взорвал зал аплодисментами, спросив о том, как в "Пари НН" реагируют на введение в России системы Fan ID" и решением фанатов большинства клубов бойкотировать матчи чемпионата страны.

"Закон принят и карта болельщика будет действовать. Мы обязательно сделаем ряд мероприятий, которые будут направлены на минимизацию потерь посещаемости в связи с картой болельщиков. Будут акции, которые вам понравятся", - заявил генеральный директор ФК "Пари НН" Равиль Измайлов.

Еще сильнее публику взбудоражила тема возможного снятия запрета на продажу пива на стадионах.

"Мы как клуб тоже за это, очень оптимистично на это смотрим. Надеемся, что в ближайшее время удастся вас порадовать", - отметил Измайлов.

Новую порцию радости публика получила уже в этот вечер, венцом которого стала яркая презентация названия и эмблемы "Пари НН". Для визуальной презентации логотипа были использованы многочисленные светящиеся дроны, которые путем перемещений в воздухе создавали в небе соответствующие изображения – начиная от футбольного поля, завершая эмблемой клуба.

Световое шоу, по ходу которого был представлен новый логотип, прошло над пересечением рек Ока и Волга, на берегу рядом с которым расположена домашняя арена команды, стадион "Нижний Новгород".

Нижегородская команда в прошлом сезоне в РПЛ заняла 11-е место. Перед нынешним сезоном ее возглавил бывший наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

В 17:30 мск воскресенье "Пари НН" сыграет в Москве со столичным "Локомотивом".