Потапова поднялась на 16 мест в рейтинге WTA
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова значительно улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Она поднялась на 16 мест и теперь занимает 63-ю строчку.
Возглавляет рейтинг по-прежнему Ига Швентек (Польша). В первую десятку также входят Анетт Контавейт (Эстония), Мария Саккари (Греция), Паула Бадоса (Испания), Онс Жабер (Тунис), Арина Соболенко (Белоруссия), Джессика Пегула, Даниэль Коллинз (обе – США), Гарбинье Мугуруса (Испания), Эмма Радукану (Великобритания).
Наивысшее место среди россиянок – у Дарьи Касаткиной, которая по-прежнему занимает 12-ю ступень.