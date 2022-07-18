Поиск

Потапова поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова значительно улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Она поднялась на 16 мест и теперь занимает 63-ю строчку.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Ига Швентек (Польша). В первую десятку также входят Анетт Контавейт (Эстония), Мария Саккари (Греция), Паула Бадоса (Испания), Онс Жабер (Тунис), Арина Соболенко (Белоруссия), Джессика Пегула, Даниэль Коллинз (обе – США), Гарбинье Мугуруса (Испания), Эмма Радукану (Великобритания).

Наивысшее место среди россиянок – у Дарьи Касаткиной, которая по-прежнему занимает 12-ю ступень.

теннис WTA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Первая ракетка России Касаткина допустила смену гражданства

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Иск хоккеиста Федотова по поводу призыва в армию поступил в суд

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

Медведев остался на первом месте в рейтинге ATP

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

"Локомотив" в большинстве сыграл вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Бывшего гонщика NASCAR Бобби Иста зарезали на заправке в Калифорнии