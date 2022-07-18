Калининградская область примет соревнования по триатлону IRONSTAR

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Зеленоградск (Калининградская область) 22-23 июля примет соревнования по триатлону и фестиваль спорта IRONSTAR KALININGRAD 2022. Участников ждут женские и детские забеги, а также гонки на полужелезной дистанции 113 и SPRINT.

По традиции фестиваль откроет женский забег на 5 км IRONLADY. В этот же день, 22 июля, пройдут и детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м, в которых могут принять участие и самые юные спортсмены.

Следующий день будет посвящен гонкам на дистанциях 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка и 5 км бег). Плавательный этап пройдет в Балтийском море, температура воды которого в это время года наиболее комфортна для прохождения дистанции. Велоэтап проложен по федеральной трассе Приморское кольцо, участок которой будет перекрыт на время проведения соревнований. Беговой этап проложен по живописному променаду вдоль набережной.

"Фестиваль спорта в самой западной нашей локации - это знаковое мероприятие для IRONSTAR. Организация требует больше усилий, чем по любому другому нашему старту в силу логистики, но это того стоит", - заявил генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

"Зеленоградск - живописный город с говорящим названием, он прилегает к Куршской косе, где сосредоточено огромное количество природных достопримечательностей. Кроме того, это одна из самых комфортных гонок: на время проведения соревнований будет перекрыт участок федеральной трассы Приморское кольцо - идеальная плоская трасса особенно хороша для новичков, беговой этап проложен по живописному променаду без набора высоты вдоль набережной. IRONSTAR KALININGRAD 2022 - это возможность устроить себе мини-отпуск, принять участие в соревнованиях, а после насладиться экскурсионной программой. Как обычно, в фестивале могут принять участие все члены семьи", - отметил он.

IRONSTAR - крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону. Он объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.