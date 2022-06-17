Великобритания и Испания будут представлены на соревнованиях IRONSTAR в Казани

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены ближнего и дальнего зарубежья, помимо россиян, заявлены в качестве участников фестиваля спорта IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022 в Казани, заявил генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

"Есть представители Испании, Казахстана, Армении, Великобритании", - сказал Кавун на пресс-конференции в Казани, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Нам всегда приятно, когда старт является мультинациональным. И конкуренция будет не только среди российских участников, но и международных", - подчеркнул он.

Фестиваль пройдет 17-18 июня, в рамках него также состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции.

"Любители и профессионалы выйдут на старт, чтобы попробовать свои силы на полужелезной дистанции (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 10 км бег) и дистанции Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег) по самым живописным местам столицы Татарстана", - заявили организаторы.

В общей сложности, как было заявлено на пресс-конференции, в соревнованиях выступят 1500 спортсменов. Средний возраст – 30-35 лет, самый возрастному участнику – 87 лет.

Призовой фонд составит 320 тыс. руб. Победители в мужском и женской категориях получат по 80 тыс., серебряные призеры – по 50 тыс., бронзовые – по 30 тыс.