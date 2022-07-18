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Иск хоккеиста Федотова по поводу призыва в армию поступил в суд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск хоккеиста Ивана Федотова к призывной комиссии Петербурга.

СпортВратарь Иван Федотов переведен в обычную роту в СеверодвинскеВратарь Иван Федотов переведен в обычную роту в СеверодвинскеЧитать подробнее

Информация об этом появилась в картотеке суда.

"Категория дела - об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления", - отмечено в карточке дела.

Дата рассмотрения искового заявления пока не назначена.

В начале июля СМИ сообщили о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Адвокат хоккеиста заявил, что решение о призыве будет обжаловано.

По данным журналистов, в настоящий момент спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021/22.

хоккей Иван Федотов
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