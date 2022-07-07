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Вратарь Иван Федотов переведен в обычную роту в Северодвинске

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вратаря сборной России по хоккею, выписанного из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске, перевели в воинскую часть, сообщает "Матч ТВ".

При этом Федотов попал в обычную роту, а не, как ожидалось, спортроту.

1 июля стало известно о задержании Федотова в связи с уклонением от службы в армии. В военкомате спортсмену стало плохо, его увезли в госпиталь. 3 июля СМИ сообщили, что Федотова увезли из госпиталя предположительно в Североморск - по месту возможного прохождения службы. В Северном флоте эту информацию не подтвердили.

Федотов - серебряный призер Олимпийских игр 2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021-2022.

7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

хоккей Иван Федотов
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