В "Нефтчи" опровергли переговоры с Дзюбой

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Камран Гулиев назвал не соответствующими действительности сведения о попытке подписать контракт с Артемом Дзюбой.

"Дзюба - выдающийся футболист. Но к "Нефтчи" он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал", - приводит слова Гулиева "Спорт-Экспресс".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал о том, что в воскресенье Дзюба прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в "Нефтчи" или "Карабах".

Четырехкратный чемпион России Дзюба в мае покинул "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В настоящее время занимается поисками нового клуба.