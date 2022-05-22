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Дзюба покинул "Зенит"

Дзюба покинул "Зенит"
Артем Дзюба
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба объявил об уходе из команды.

"Питер, спасибо за все!" - написал Дзюба в своем телеграм-канале.

Дзюба выступал в "Зените" с 2015 года, предыдущим клубом был московский "Спартак", воспитанником которого он является. Срок действия контракта 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает летом 2022 года.

В составе "Зенита" Дзюба четыре раза выиграл чемпионат России, четыре раза – Суперкубок страны, два раза – Кубок России.

Чемпионат России по футболу-2021/22 завершился в субботу.

футбол Артем Дзюба
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