Дзюба покинул "Зенит"
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба объявил об уходе из команды.
"Питер, спасибо за все!" - написал Дзюба в своем телеграм-канале.
Дзюба выступал в "Зените" с 2015 года, предыдущим клубом был московский "Спартак", воспитанником которого он является. Срок действия контракта 33-летнего форварда с "Зенитом" истекает летом 2022 года.
В составе "Зенита" Дзюба четыре раза выиграл чемпионат России, четыре раза – Суперкубок страны, два раза – Кубок России.
Чемпионат России по футболу-2021/22 завершился в субботу.