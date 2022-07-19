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"Барселона" отложила презентацию Левандовски на неопределенный срок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Презентация новичка испанского футбольного клуба "Барселона" Роберта Левандовски перенесена, сообщает Marca.

Спорт"Бавария" договорилась о переходе Левандовски в "Барселону"Читать подробнее

Она должна была пройти во вторник, новая дата пока неизвестна. Сам польский форвард уже прошел медобследование, однако в открытой тренировке команды перед товарищеским матчем против "Интера Майами" в США участия не принимал.

Ранее Левандовски решил покинуть мюнхенскую "Баварию" и 16 июля стало известно о подписании им контракта с "Барселоной".

33-летний Левандовски стал лучшим игроком (The Best Men's Player) 2021 года по версии ФИФА. В составе "Баварии" игрок восемь раз становился чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов (2020), Суперкубок УЕФА (2019-20) и клубный чемпионат мира (2020).

футбол Роберт Левандовски Барселона Испания США Германия Бавария
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