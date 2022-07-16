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"Бавария" договорилась о переходе Левандовски в "Барселону"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Бавария" достигла устной договоренности с "Барселоной" о переходе нападающего Роберта Левандовски, сообщает сайт немецкой команды.

"Мы согласились отпустить Роберта Левандовски. У нас есть устная договоренность с "Барселоной", но контракт еще не подписан", - сказал директор мюнхенского клуба Оливер Кан, чьи слова приводятся на сайте.

33-летний Левандовски стал лучшим игроком (The Best Men's Player) 2021 года по версии ФИФА. В составе "Баварии" игрок восемь раз становился чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов (2020), Суперкубок УЕФА (2019-20) и клубный чемпионат мира (2020).

футбол Бавария Барселона Роберт Левандовски
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