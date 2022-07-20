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Карякин заявил, что принципиально останется шахматистом на фоне давления

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.

"Я пока еще действующий шахматист и я не буду уходить при таком давлении. Я буду принципиально продолжать играть и уйду тогда, когда сам приму такое решение", - сказал Карякин.

21 марта дисциплинарная комиссия Международной федерации шахмат приняла решение дисквалифицировать на шесть месяцев Карякина в связи с его публичной поддержкой военной спецоперации РФ на Украине. Позднее Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC) отклонила апелляцию россиянина.

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