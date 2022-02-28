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ФИДЕ осудила заявление Карякина о поддержке действий РФ на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) с осуждением относится к высказываниям российского гроссмейстера Сергея Карякина, публично поддержавшего проведение РФ специальной военной операции на Украине, говорится в заявлении организации.

"Совет ФИДЕ осуждает любые публичные заявления любого члена шахматного сообщества, поддерживающие необоснованные военные действия, и передает дело гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова в Комиссию по этике и дисциплине", - отмечается в обращении, текст которого опубликован на сайте ФИДЕ.

В воскресенье Карякин разместил в твиттере письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором поддержал его за действия по проведению специальной военной операции на Украине.

Помимо этого, ФИДЕ присоединилась к решениям многих других спортивных организациях о проведении шахматных турниров в РФ и Белоруссии, а также о запрете гимнов и флагов этих стран на международных соревнованиях.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
шахматы ФИДЕ Россия Сергей Карякин Украина Белоруссия

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