Гвардиола подтвердил переход Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды украинец Александр Зинченко продолжит карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом сообщает Sports Illustrated.
Отмечается, что "Арсенал" заплатит за футболиста 30 млн фунтов стерлингов.
25-летний "Зинченко" перешел в "Сити" в 2016 году из российского клуба "Уфа", стал, в частности, четырехкратным чемпионом Англии. До "Уфы" выступал за донецкий "Шахтер".