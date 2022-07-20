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Гвардиола подтвердил переход Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник команды украинец Александр Зинченко продолжит карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом сообщает Sports Illustrated.

Отмечается, что "Арсенал" заплатит за футболиста 30 млн фунтов стерлингов.

25-летний "Зинченко" перешел в "Сити" в 2016 году из российского клуба "Уфа", стал, в частности, четырехкратным чемпионом Англии. До "Уфы" выступал за донецкий "Шахтер".

футбол Арсенал Лондон Александр Зинченко
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