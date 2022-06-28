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"Челси" захотел купить у "Манчестер Сити" украинца Зинченко

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" заинтересован в приобретении защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.

При этом Зинченко стал третьим игроком "Сити", которого хочет приобрести "Челси" после смены владельца. Ранее сообщалось, что в лондонский клуб могут перейти полузащитник Рахим Стерлинг и защитник Натан Аке.

Также интерес к Зинченко в Англии проявляют "Эвертон" и "Вест Хэм", но их шансы на покупку футболиста оцениваются как невысокие из-за ограниченных финансов.

25-летний "Зинченко" перешел в "Сити" в 2016 году из российского клуба "Уфа", стал, в частности, четырехкратным чемпионом Англии. До "Уфы" выступал за донецкий "Шахтер".

футбол Александр Зинченко
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