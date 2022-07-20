Карякин предрек хаос в шахматах после отказа Карслена от матча за корону

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Решение норвежца Магнуса Карлсена не участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим нанесет урон игре, считает российский гроссмейстер Сергей Карякин.

"Увы, мои худшие опасения сбылись", - написал Карякин в телеграме.

"Теперь, боюсь, что в шахматах начнется серьезный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона, и кто даст на это деньги", - задался вопросом он.

Об окончательном решении Карлсена, который является действующим обладателем мировой шахматной короны, не участвовать в чемпионском матче, стало известно в среду. Свое решение норвежец объяснил отсутствием мотивации.

Карлсен владеет шахматной короной с 2013 года, за это время он пять раз защитил титул.