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Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим
Норвежский шахматист Магнус Карлсен
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

Свое решение действующий обладатель мировой шахматной короны объяснил отсутствием мотивации.

СпортМагнус Карлсен предположил, что больше не сыграет в чемпионском матчеЧитать подробнее

"В Мадриде я встречался с руководством ФИДЕ в связи с окончанием турнира претендентов. У меня не было ни требований, ни предложений. Я был там, чтобы сказать, что не буду защищать титул на следующем чемпионате мира", - сказал Карлсен в интервью порталу unibet.co.uk.

"У нас была небольшая дискуссия, мне предложили несколько вариантов, одни мне понравились, другие - нет. Однако мое решение остается в силе. Это вывод, который меня устраивает, и решение, над которым я много думал в течение более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с ФИДЕ, я говорил с Яном, и сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира", - добавил он.

Свои сомнения насчет участия в еще одном чемпионском матче 31-летний Карлсен высказывал еще в декабре 2021 года, когда в очередной раз защитил титул. Тогда он сказал, что единственным условием, при котором он согласился бы сыграть в матче за корону, было бы то, что его соперником стал выступающий под французским флагом 19-летний иранец Алиреза Фируджа.

Карлсен является 16-м чемпионом мира, став им в 2013 году. С тех пор он неоднократно защитил титул, победив, в частности, россиян Сергея Карякина и Яна Непомнящего.

Победителем турнира претендентов в 2022 году вновь стал Непомнящий, второе место занял представитель Китая Дин Лижэнь, который, таким образом, сыграет с Непомнящим в чемпионском матче.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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