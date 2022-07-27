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Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение не допускать до участия в чемпионате мира 2022 года сборные России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ITTF.

"Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды Федерации настольного тенниса России и Белоруссии не будут допущены до финала командного чемпионата мира по настольному теннису 2022 года в Чэнду (Китай - ИФ)", - говорится в сообщении.

1 марта 2022 года Исполнительный комитет ITTF отстранил Россию и Белоруссию от любых соревнований под своей эгидой в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета.

ITTF
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