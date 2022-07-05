Россияне и белорусы отстранены от участия в еврокубках по настольному теннису

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) решил не допустить представителей России и Белоруссии к участию в европейских клубных соревнованиях в сезоне-2022/23, сообщается на сайте организации.

"Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF), а также в соответствии с предыдущими решениями ETTU по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение "необходимо для защиты безопасности всех участников и обеспечения честности европейских клубных соревнований".

"Это было подкреплено недавним опросом всех европейских клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов и Кубка Европы 2021-2022 гг., который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят соревноваться в России или Беларуси, а многие даже не будут участвовать, если клубы из этих двух стран также участвуют в соревнованиях следующего сезона", - подчеркнули в ETTU.

Ранее по рекомендации МОК большинство международных спортивных организаций не допустило российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.