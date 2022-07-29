Создан фонд материальной поддержки судей РПЛ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Судьи Мир Российской Премьер-лиги и Суперлиги среди женских команд будут получать денежные компенсации в период временной нетрудоспособности из специально созданного фонда, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В зависимости от роли арбитрам будут выплачиваться компенсации до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более. Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога в пределах 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

Выплаты из фонда будут рассчитываться с начала текущего сезона. Ранее подобные расходы судьи оплачивали из собственных средств.