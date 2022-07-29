Поиск

Создан фонд материальной поддержки судей РПЛ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Судьи Мир Российской Премьер-лиги и Суперлиги среди женских команд будут получать денежные компенсации в период временной нетрудоспособности из специально созданного фонда, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В зависимости от роли арбитрам будут выплачиваться компенсации до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более. Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога в пределах 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

Выплаты из фонда будут рассчитываться с начала текущего сезона. Ранее подобные расходы судьи оплачивали из собственных средств.

футбол РПЛ РФС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Доминик Гашек выступил за закон о запрете чешским спортсменам выступать в РФ

Новичок ФК "Локомотив" Фассон выбыл из строя на длительный срок