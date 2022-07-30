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РУСАДА на 4 года дисквалифицировала легкоатлета Смирнова за допинг

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства дисквалифицировал легкоатлета Валентина Смирнова на 4 года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Срок наказания спортсмена начинается с 20 июля 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

36-летний Смирнов - многократный призер и победитель чемпионатов России по беговым дисциплинам в дистанциях на 1500 м и 3000 м на воздухе и в помещении, а также чемпион летней универсиады 2013 года, победитель и призер командных зачетов на первенствах Европы по легкой атлетике.

легкая атлетика РУСАДА
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