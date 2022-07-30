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ФК "Пари Нижний Новгород" подарил абонемент избитому подростку

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" подарил абонемент 14-летнему подростку, который был подвергнут нападению со стороны футбольных фанатов.


"Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит людям море положительных эмоций. Генеральный директор ФК "Пари НН" (Равиль Измайлов) лично встретился с Дмитрием, его семьей и друзьями, чтобы показать арену, вручить подарки, абонементы и пригласить на матчи нашего клуба. Теперь Дмитрий сможет сам побывать на футболе и убедиться в том, что здесь царит эмоциональная, но дружественная атмосфера", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что юноша также пообщался с футболистами команды Тимуром Сулеймановым и Никитой Каккоевым.

По словам юноши, он был "приятно удивлен приглашением футбольного клуба".


"Стадион очень впечатлил, экскурсия понравилась. Да, морально еще непросто после того, что случилось, но восстанавливаюсь потихоньку. В футбольном клубе встретили очень тепло, рассказали о болельщиках, фанатах клуба. Понимаю, что хулиганы не имеют к ним отношения. Я впервые сегодня побывал на стадионе, но планирую ходить на футбольные матчи", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Измайлов отметил, что фанаты клуба далеки от хулиганства.

"История произошла в нашем городе, поэтому именно наш клуб хотел бы от имени всего футбольного и спортивного сообщества развеять негативное мнение о футбольных фанатах. На примере своего фанатского сектора мы знаем, что такими вещами они не занимаются. Мы хотим видеть на футбольных матчах и семьи, и активных фанатов, и как можно больше зрителей", - заявил он.

"Со своей стороны наш клуб активно общается со своими болельщиками и всегда готов прийти им на помощь, если понадобится. Мы сегодня также хотели поддержать Дмитрия и его семью после неприятной жизненной ситуации и показать им настоящий мир футбола. Будем рады видеть на наших матчах. Уверены, им понравится незабываемая футбольная атмосфера", - сказал Измайлов.

В воскресенье "Пари НН" проведет в Нижнем Новгороде матч третьего тура чемпионата России против московского ЦСКА.

футбол Нижний Новгород Пари НН
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