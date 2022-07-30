Кафельников занял 10-е место на чемпионате Московской области по гольфу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников стал 10-м на чемпионате Московской области по гольфу.

Эту позицию теннисист, представлявший Московскую область, поделил с москвичками Ниной Лукьяненко и Екатериной Малаховой.

"Выплата денежных призов производится в соответствии с правилами любительского статуса", - говорится в сообщении организаторов.

Победителем общего зачета чемпионата стал многократный чемпион России Владимир Осипов (Московская область). За победу он получил 1 млн. рублей. Вторым стал москвич Даниил Ромашкин, он стал обладателем денежного приза в 400 тыс. рублей. Третье и четвертое место поделили Алексей Карасев (Москва) и Давид Нагиев (Московская область). Между ними будут поровну разделены призовые за третье место – 200 тыс. рублей.

За крупнейший в истории российских гольф-турниров призовой фонд в 2,5 млн. рублей боролись 96 спортсменов из 7 регионов России.

Также в рамках чемпионата прошел благотворительный аукцион.

"Так, коньки (олимпийской чемпионки по фигурному катанию) Алины Загитовой были проданы за 150 тыс. рублей, шайба с автографом президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка - за 60 тыс. рублей, жилет с автографом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова - за 150 тыс. рублей, куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна - за 90 тыс. рублей. Самым дорогим лотом стал ужин с ведущей МатчТВ Марией Орзул, он был приобретен за 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего по итогам аукциона собрано 1, 35 млн рублей. Средства будут направлены на строительство спортивной площадки для детей-сирот в Приволжском детском доме в Казани.