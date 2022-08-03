"Наполи" решил больше не покупать африканских футболистов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что больше не будет подписывать контракт с игроками, представляющими африканский континент.

Позиция Де Лаурентиса связана с тем, что африканских футболистов часто задействуют сборные этих стран на матчах, которые проходят в календарные даты игр "Наполи".

"Мы - идиоты, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить их по всему миру играть для других", - посетовал Де Лаурентис, слова которого приводит Football Italia.

"Я люблю их. Но либо они подписывают что-то, подтверждающее, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций или в отборочных матчах чемпионата мира, либо эти игроки никогда не будут доступны!" - заявил Де Лаурентис.

В настоящий момент в составе "Наполи" задействованы два игрока из "Наполи" - нападающий Виктор Осимхен (Нигерия) и защитник Андре Замбо-Ангисса (Камерун).