Экс-футболист "Рубина" Кварацхелия стал игроком "Наполи"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия пополнил состав итальянского "Наполи", сообщается на сайте Серии А.

Условия сделки не уточняются.

В марте нынешнего года 21-летний Кварацхелия приостановил контракт с "Рубином", за который выступал с июля 2019 года. Он воспользовался соответствующей опцией ФИФА, предназначенной для иностранных игроков, выступающих в российском футболе. После этого грузинский футболист стал играть за "Динамо" (Батуми).

До этого СМИ сообщали о том, что Кварацхелия получает угрозы в свой адрес в связи с тем, что играет в России.