Экс-футболист "Спартака" и сборной Латвии Рубин умер в возрасте 43 лет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Латвии по футболу Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни, сообщается на сайте Латвийской федерации футбола.

Причина смерти не указывается.

Рубин провел 117 игр за сборной Латвии, дебютировав в национальной команде страны товарищеским матчем против Туниса в ноябре 1998 года. Последнюю игру за сборную он провел в октябре 2011 года против Хорватии.

Футболист играл за латвийские "Ауду", "Сконто" и "Металлург", шведский "Эстер, английский "Кристал Пэлас", ярославский "Шинник", московский "Спартак".

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) скорбит вместе с латвийской футбольной семьей и родственниками Андрея Рубина, так как один из лучших латвийских футболистов всех времен безвременно скончался в возрасте 43 лет. Под занавес карьеры был задействован в азербайджанских "Интере", "Карабахе" и "Симурге".

По два раза Рубин выиграл чемпионат и Кубок Латвии, в "Интере" становился чемпионом Азербайджана, в "Спартаке" - серебряным призером чемпионата России.