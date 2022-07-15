Экс-футболист "Спартака" Козлов умер на тренировке в возрасте 29 лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет.

Как сообщили в соцсетях клуба "Селтик Восток", выступающего в Любительской футбольной лиге, спортсмен умер прямо на тренировке. Причиной смерти называется оторвавшийся тромб.

Козлов - воспитанник московского "Спартака", за который выступал с 2010 по 2016 год. После ухода из "Спартака" футболист играл за "Тосно" (Ленинградская область), "Факел" (Воронеж), "Окжетпес" (Казахстан), "Томень", "Химки", "Арарат" (Армения").

Также он вызывался в юниорские и юношеские сборные России.