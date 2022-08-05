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Джокович пропустит турнир в Монреале из-за нежелания вакцинироваться

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович не выступит на турнире в Монреале, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Причина – спортсмен не прошел вакцинацию от коронавируса. По той же причине 35-летний Джокович, вероятно, не сможет принять участие в турнире Большого шлема US Open. Ранее в начале года он пропустил турнир этой же категории Australian Open. Серб принципиально отказывался от прохождения вакцинации от COVID-19.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 14 августа, US Open – с 29 августа по 11 сентября.

теннис Новак Джокович
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